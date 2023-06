Canada : les dévastateurs feux de forêt ont-ils été planifiés ? [À Vrai Dire]

Alors que le Canada connaît actuellement les incendies les plus importants de son histoire à ce stade de la saison, avec plus de trois millions d’hectares brûlés et des dizaines de milliers de personnes évacuées, certains messages en ligne soutiennent même que les brasiers ont été allumés intentionnellement. Des écologistes sont même pointés du doigt. Tous les éléments factuels recoupés indiquent une tendance lourde. L’origine de ces incendies n’est pas malveillante. Ces feux sont essentiellement le résultat de milliers d’impact de foudre recensés ces dernières semaines dans ces zones forestières.