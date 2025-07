TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 50 s

Canicule, records de température : la Méditerranée en surchauffe

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Les canicules marines sont de plus en plus fréquentes dans la Grande Bleue et c'est un désastre pour la biodiversité. Décryptage avec le climatologue Davide Faranda et Frédéric Gazeau, chargé de recherche au CNRS.