Canicules sous-marines : les océans en danger

La planète est en ébullition et les températures battent des records sur terre et sous l'eau. Quelles conséquences pour la biodiversité ? Peut-on changer la donne? Éléments de réponse avec Jean-Pierre Gattuso directeur de recherche au Laboratoire d'Océanographie de Villefranche, Marie Drévillon océanographe au sein de MERCATOR ocean international et Thierry Perez directeur de recherche à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie Marine et Continentale (CNRS).