Climat : le golfe arabo-persique touché par des inondations exceptionnelles

Grosses perturbations aux Émirats arabes unis, à cause de la mauvaise météo. Le pays a connu en 24h un niveau de pluviométrie une fois et demie supérieur au taux habituel sur un an. Une centaine de vols ont été provisoirement déroutés. Trois autres pays ont été touchés. Il y a eu 18 morts à Oman.