Des procès symboliques pour l'environnement

L'association Wild Legal, dirigée par Marine Calmet, organise des procès fictifs pour soulever des controverses sur la protection de l'environnement et les droits de la nature. Ces procès visent à faire progresser la jurisprudence et à promouvoir une nouvelle relation éthique, juridique et politique avec le monde vivant. Ils ont même conduit à des recours réels, comme celui pour reconnaître les droits du fleuve Maroni en Guyane française.