Environnement : l'agriculture urbaine, le retour à la terre en pleine ville

Comment tous se nourrir alors que la population grandit, que les centres urbains s'agrandissent et que les reserves de la planète s'épuisent ? Des solutions existent, certaines sont très originales comme de cultiver en ville. Nous en parlons avec Lisa Bertrand, chargée d'études en agricultures urbaines et responsable d'une microferme à Paris et Agnès Lelièvre, maître de conférences chez Agro Paris Tech.