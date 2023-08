Environnement : l'exploitation minière des fonds marins est-elle une menace ?

À plus de 200 mètres de profondeur, l'océan renferme des gisements de minéraux uniques. Son exploitation est-elle la solution, pour décarboner le monde de demain ? Quel est le statut juridique de ce patrimoine ? Entretien avec Javier Escartin, géologue, directeur de recherche au CNRS et François Chartier, chargé de campagne océan et pétrole chez Greenpeace.