15 min 54 s

Environnement : où trouver les milliards manquants pour sauver la nature ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Lors de la COP16, qui débute aujourd'hui à Cali en Colombie, plus de 190 délégations et 14 chefs d'État vont tenter de mieux protéger une biodiversité en souffrance. Pour en parler, nous recevons Arnaud Gilles, porte-parole du WWF France et responsable des plaidoyers pour la transition énergétique, les mobilités durables et les négociations internationales sur le climat et la biodiversité.