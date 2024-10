États-Unis : la coulée verte de New York, la High Line, fête ses 15 ans

À New York, la High Line fête ses 15 ans cette année. Aménagée sur une voie ferrée désaffectée, cette coulée verte s'étale entre la 14e et la 34e rue. Ce projet d'aménagement urbain est un succès sur de nombreux plans et a eu un impact majeur sur la ville de New York.