Faire connaître et protéger les océans, la mission l'Institut océanographique de Monaco

L'Institut océanographique de Monaco et son extension parisienne de la Maison de l'Océan, a une seule mission qui n'a pas changé depuis sa création en 1906 : "faire connaître, faire aimer et protéger l'océan", nous rapelle son directeur général Robert Calcagno. C'est l'arrière-arrière grand-père de l'actuel Prince de Monaco qui en est à l'origine. Il a exploré les mers au cours du 19e siècle. Et dès le début du XXe il a plaidé pour la préserveration de l'océan.