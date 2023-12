Financements du climat : la générosité en trompe-l'oeil des pays riches

Alors que la COP28 bat son plein à Dubaï, l’organisation non gouvernementale (ONG) ONE publie un rapport sur le « Far West » des financements climatiques. Il révèle, entre autres, que les pays riches ne respectent pas vraiment leurs engagements en matière de financements climat vis-à-vis des pays pauvres. Najat Vallaud-Belgacem, directrice France de l’ONG commente les conclusions du document.