1 min 34 s

France : enquêtes sur les origines des incendies

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

La France a été touchée la semaine dernière par un très violent incendie dans le sud-ouest du Pays. Un incendie sans doute d'origine criminelle. May Vallaud nous explique comment les enquêteurs parviennent à déterminer l'origine d'un départ de feu.