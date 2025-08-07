TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 40 s

France : un incendie d'une ampleur inédite dans l'Aude

Par Sophie Golstein

Malgré de gros moyens déployés, l'incendie dans le massif des Corbières, dans l'Aude, est toujours incontrôlable. Il a déjà parcouru 16.000 hectares de végétation en 24 heures, et fait un mort et deux blessés graves.