TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
1 min 40 s
France : un incendie d'une ampleur inédite dans l'Aude
Le
07 Aoû. 2025 à 18h15 (TU)
Mis à jour le
07 Aoû. 2025 à 18h24 (TU)
Par
Sophie Golstein
Malgré de gros moyens déployés, l'incendie dans le massif des Corbières, dans l'Aude, est toujours incontrôlable. Il a déjà parcouru 16.000 hectares de végétation en 24 heures, et fait un mort et deux blessés graves.
