Grand Angle : relever le défi de la gouvernance mondiale des mers

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE, MOHAMED KACI

Les représentants d'une centaine de pays sont réunis pour la conférence des Nations Unies sur l'Océan qui se tient à Nice, dans le Sud de la France. L'Océan, un univers plus menacé que jamais ! Nos équipes sont sur place. Entretien avec Hervé Claustre, océanographe, directeur de recherches au CNRS et Aude Le Bourhis, géographe et biologiste marine.