Incendies en Europe et au Canada : l'été des feux hors normes

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

Comment éviter de vivre les drames des incendies ou des megafeux, comment les anticiper ? Nos invités : Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière au Canada et Marc Antoine Rougeot de la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France.