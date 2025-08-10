Chargement du lecteur...
Incendies en Europe et au Canada : l'été des feux hors normes

Le
10 Aoû. 2025 à 18h36 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ESTELLE MARTIN
Comment éviter de vivre les drames des incendies ou des megafeux, comment les anticiper ? Nos invités : Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière au Canada et Marc Antoine Rougeot de la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France.
