10 min 58 s

Justice sociale et environnementale : les promesses de la fiscalité verte

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

La fiscalité verte est-elle la solution pour lutter contre le changement climatique et pour financer la transition écologique ? Selon l'organisation Oxfam, elle pourrait rapporter 104 milliards par an à la France. Décryptage avec Alexandre Poidatz, responsable plaidoyer Climat et inégalités chez Oxfam et Mireille Chiroleu-Assouline, professeure titulaire d'une chaire à PSE, Paris School of Economics, spécialiste de la fiscalité écologique.