Kazakhstan : un combiné sportif inédit d'ultra-endurance immersive et solidaire

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

La troisième édition de ski de fond sur sable vient de débuter, dans les immenses dunes du Kazakhstan. En pleine décennie des Nations unies pour la restauration des écosystème, cette épreuve d'endurance "engagée" a pour but d'interpeller sur les questions climatiques, environnementales et sociétales. Le projet est porté par l'association française "XCSS Climate can't wait" ("Le climat ne peut pas attendre"). En direct d'Almaty, Estelle Peyen, sa fondatrice, explique la pratique vise à "utiliser les valeurs du sport afin de fédérer, de pousser à l'action le plus grand nombre autour des enjeux climatiques."