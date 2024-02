Le plaidoyer pour les peuples arctiques de Jean Malaurie

Entretien avec Jean Malaurie, aventurier, écrivain, auteur de "Ultima Thulé" aux éditions du Chêne. À bientôt 94 ans Jean Malaurie est un mythe vivant. Géographe d’abord, il a découvert des fjords, cartographié des littoraux inconnus. Premier Européen à atteindre le Nord magnétique en traîneau, il a épousé la cause des Inuits jusqu’à devenir leur porte-parole et leur ambassadeur. Converti à l’animisme par un ami chamane, il a créé la collection "Terre humaine", écrit des chefs d’œuvre comme "Ultima Thulé". Décoré de la médaille de l’Ours, plus haute distinction du Groenland, ce colosse se prépare à fini sa vie à Uummannaq, à l’ouest de Thulé. Il est notre invité exceptionnel.