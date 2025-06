Les super-chalutiers : bras de fer avec les pêcheurs artisans

Ils peuvent mesurer jusqu'à 145 mètres de long et pêcher entre 100 et 400 tonnes de poissons par jour. On les appelle superchalutiers ou navires usines. Ces géants de la pêche industrielle sont accusés par les ONGs et les pêcheurs artisans de surexploiter les mers.