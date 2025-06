Sommet : mobilisation internationale pour protéger les océans

Après deux premières éditions, à New York en 2017 et à Lisbonne en 2022, la ville de Nice accueille la troisième conférence de l'ONU sur l'océan, l'UNOC-3. Un événement coorganisé par la France et le Costa Rica. Quels sont les grands enjeux de ce sommet ? Décryptage de notre envoyé spécial Mohamed Kaci.