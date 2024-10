TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Taïwan : le typhon Kong-Rey a touché terre

Par Jules Lalanne Larrieu

Avec des pluies diluviennes et des vents qui atteignent les 250 km/h, le puissant typhon Kong-Rey a touché terre à Taïwan. Les écoles et les bureaux ont été fermés et un jour férié a été décrété. Un premier bilan des autorités fait état d'un mort et 73 blessés.