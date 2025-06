TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 44 s

UNOC : la mobilisation des Polynésiennes

Par Karine Henry Guillaume Gouet Emanuelle Marty

À Nice, à l'Unoc, le sommet des océans, il y a bien sûr des chefs d'État mais aussi des personnes de terrain qui se rencontrent pour échanger et trouver ensemble des solutions. Exemple avec ces femmes très impliquées et engagées, venues spécialement de Polynésie. Un reportage au coeur du sommet de Karine Henry, Guillaume Gouet et Emmanuelle Marty.