Espagne : le père du footballeur Lamine Yamal est sorti de l'hôpital après son agression au couteau

Les images d'Antena 3 montrent Mounir Nasraoui entouré d'amis dans le quartier de cette ville, à environ 30 km au nord de Barcelone, où Yamal a grandi et où vit encore une partie de sa famille.

Le père de Lamine Yamal, 17 ans, attaquant du FC Barcelone et sacré champion d'Europe en juillet avec l'Espagne, a également posté des messages sur les réseaux sociaux remerciant ses proches et les policiers intervenus après son agression. Il a notamment loué l'agent qui a "colmaté la plaie sur la poitrine par laquelle s'échappait le plus de sang".

Quatre personnes arrêtées après l'attaque ont par ailleurs comparu vendredi devant un juge qui a maintenu l'un des suspects en détention provisoire et a remis les autres en liberté sous contrôle judiciaire. L'enquête a été ouverte pour blessures et tentative d'homicide.

Mounir Nasraoui avait été poignardé à plusieurs reprises mercredi soir dans un parking du quartier de Rocafonda. Selon le quotidien barcelonais La Vanguardia, les faits se seraient produits après une dispute avec des hommes qui l'avaient abordé alors qu'il promenait son chien et qui étaient revenus l'agresser. Il avait été hospitalisé dans un état grave mais stable.

Yamal a débuté à 15 ans au FC Barcelone en 2023 et s'est affirmé, depuis, comme l'un des plus grands talents du football mondial. Son père est devenu célèbre pendant l'Euro-2024, que Yamal a remporté avec l'Espagne, grâce à ses posts sur les réseaux sociaux et ses apparitions médiatiques.