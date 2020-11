11 novembre : Maurice Genevoix, l'écrivain des Poilus entre au Panthéon

Qui se trouve au Panthéon ?



Des politiques, des écrivains, des scientifiques, quelques religieux et beaucoup de militaires.

Soixante-quinze personnes (70 "Grands Hommes" et 5 "Grandes Femmes") ont été panthéonisées. Quatre autres personnes y sont inhumées sans décret de panthéonisation: l'architecte du monument Jacques Soufflot, Sophie Berthelot qui repose aux côtés de son mari ainsi qu'Antoine Veil aux côtés de son épouse et Marc Schoelcher, le père de l'abolitionniste Victor Schoelcher.

Les écrivains Victor Hugo, Emile Zola (1908), le résistant Jean Moulin (1964), la scientifique Marie Curie (1995), puis l'auteur des "Trois mousquetaires" Alexandre Dumas (2002) ont notamment été reçus au Panthéon.

En 2007, le président Chirac décidait de panthéoniser les 2.700 "Justes de France" et tous les héros anonymes ayant sauvé des milliers de juifs de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale.

Simone Veil, cinquième femme présente dans l'édifice, a été "honorée" le 1er juillet 2018.

Ce 11 novembre 2020, c'est au tour de Maurice Genevoix, l’auteur de "Ceux de 14" de rejoindre les 75 Grands Hommes et Grandes Femmes honorés et inhumés dans la crypte ainsi que les 560 écrivains combattants de la Première Guerre mondiale dont les noms sont inscrits sur les murs du monument. Prix Goncourt pour son roman "Raboliot" (1925) et secrétaire perpétuel de l'Académie française pendant plus de quinze ans (de 1958 à 1973), ce survivant a occupé une place de premier plan dans la vie littéraire française du XXe siècle, célébrant "l'invincible espérance des hommes".



Qui décide de faire entrer au Panthéon une personnalité ?



En 1791, c'est l'Assemblée constituante qui décide d'inhumer une personnalité au Panthéon, puis c'est la Convention, en 1794, qui prend le relais. Elle décide notamment de l'inhumation de Rousseau mais aussi le retrait de Mirabeau en 1794 et de Marat.

Sous le Premier Empire, la décision revient à Napoléon 1er avant d'être confiée aux députés sous la IIIe République.

Aujourd'hui, le choix revient au président mais la famille du défunt peut toujours refuser. En 2009, la famille de l'écrivain Albert Camus s'était opposée à cette idée du président Nicolas Sarkozy.