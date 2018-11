13-Novembre : Récit d'un rescapé du Bataclan

C'est une histoire compliquée à porter… Et à raconter, même à visage couvert. C'est un sujet tellement délicat.



Le 13 novembre 2015 au Bataclan, Laurent échappe au pire. Il est touché au bras, à bout portant. Six opérations et de longs mois de convalescence lui ont permis d'en récupérer en partie l'usage. Le syndrome de stress post-traumatique fait partie de sa longue convalescence.



Laurent a subi des greffes d'os, de muscles et de tissus et six mois de rééducation, pour réapprendre les gestes simples. Une chirurgie réparatrice complexe, doit être menée par le Docteur Cambon-Binder. Il y a trois ans, au lendemain des attaques, elle soignait les victimes.



Aujourd'hui, avec Laurent, elle prépare ce qui pourrait être la dernière intervention sur son bras. Il doit choisir entre récupérer la mobilité de son pouce ou celle de son poignet.



Une opération cruciale pour ce batteur. Même s'il ne récupérera jamais complétement ses capacités. Désormais il apprend à gérer son traumatisme. Un travail qui lui permet de retourner au Bataclan. Et d'honorer la mémoire des 90 victimes.