14-Juillet et finale du Mondial: 110.000 forces de l'ordre mobilisées à travers la France

Cent dix mille policiers et gendarmes seront mobilisés à l'occasion des festivités du 14-Juillet et de la finale du Mondial qui aura lieu dimanche, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb vendredi.

"Tout est mis en œuvre pour que les Français puissent vivre ces moments de fête en toute sérénité malgré le contexte de menace qui s'établit toujours à un haut niveau", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au ministère.

Quelque 44.000 sapeurs-pompiers seront également mobilisés, a ajouté M. Collomb.

"C'est un dispositif d'ampleur exceptionnel", a résumé le ministre. "On ne peut pas mobiliser plus que ce que nous mobilisons ce weekend."

Pour les forces de l'ordre: outre les effectifs de sécurité publique en police et en gendarmerie, 143 unités de forces mobiles (69 CRS et 74 escadrons de gendarmeries mobiles) seront engagées lors de ce weekend.

Pour la seule agglomération parisienne, 12.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisées les 13, 14 et 15 juillet.

Outre les habituels événements prévus pour la Fête nationale dès vendredi soir (feux d'artifice, bals, fêtes...), ce week-end sera marqué par la finale de la Coupe du monde de football France-Croatie (17H00).

Dimanche, quelque 230 "fan zones", avec écran géant où le match sera projeté, sont d'ores et déjà recensées sur l'ensemble du territoire, a détaillé le ministre. A Paris, elle sera installée sur le Champ-de-Mars et pourra accueillir 90.000 spectateurs, protégée de barrières et dotée de six accès sécurisés.

En cas de victoire de l'équipe de France, "nous nous attendons à des scènes de liesse et de communion populaire partout en France", a affirmé M. Collomb.

Mardi soir, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues de France pour célébrer la victoire (1-0) de l'équipe de France sur la Belgique, synonyme de qualification des Bleus pour la troisième finale mondiale en 20 ans.

A Paris, les fan ont célébré la qualification sur les Champs-Elysées, qui avaient été fermés à la circulation. Seules sept interpellations pour des délits mineurs (jets de projectiles sur les forces de l'ordre, vols, outrages, etc.), ont été dénombrées par la préfecture de police.