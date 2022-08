150 millions de dollars réclamés au complotiste américain Alex Jones pour avoir nié une tuerie dans une école

Les parents d'un enfant tué dans le pire massacre dans une école aux Etats-Unis ont demandé mercredi à des jurés de condamner le complotiste d'extrême droite Alex Jones à leur verser 150 millions de dollars pour avoir nié la réalité du carnage.

"Nous sommes ici pour s'assurer qu'Alex Jones et son entreprise paient pour les mensonges éhontés qu'ils ont proférés", a déclaré Kyle Farrar, avocat de Scarlett Lewis et Neil Heslin, à l'issue de dix jours de procès dans un tribunal du Texas.

Le couple avait perdu son fils de six ans quand un tireur avait ouvert le feu dans l'école primaire Sandy Hook de Newton dans le Connecticut en 2012, tuant 20 enfants et six adultes.

Alex Jones, figure connue de l'extrême droite et adepte des théories complotistes, avait affirmé sur son site Infowars que le massacre n'était qu'une mise en scène pilotée par des opposants aux armes à feu.

Selon les parents, ses mensonges avaient dynamisé ses audiences, lui permettant d'empocher des millions de dollars, tandis qu'eux devenaient la cible de campagnes de harcèlement.

Plusieurs familles l'avaient poursuivi en justice pour obtenir des compensations.

Il avait finalement admis publiquement la réalité de la tuerie, tout en refusant de coopérer avec les tribunaux.

Des juges du Texas et du Connecticut l'avaient donc condamné par défaut à verser des dommages et intérêts aux plaignants, tout en laissant le soin à des jurés de fixer leur montant.

Le premier des deux procès, qui découlait de la plainte de Scarlett Lewis et Neil Heslin, a donné lieu mercredi à Austin à une dernière passe d'armes entre les parties.

Le couple a été "victime d'une campagne continue de diffamation, année après année, et a subi un stress émotionnel", qui a aggravé leur douleur, a plaidé leur avocat, en accusant Alex Jones "d'avoir tiré profit de leur souffrance".

L'avocat d'Alex Jones a lui mis en doute le lien entre les propos de son client et les torts subis par les plaignants. "Sa plate-forme n'était pas si grande", "il n'était pas le New York Times mais un petit talk-show à Austin", a déclaré Andino Reynal.

Juste avant cet échange, Alex Jones, appelé à la barre des témoins, a reconnu, à nouveau, que le massacre était "100% réel".

Mais un autre avocat, Mark Bankston, a mis sa bonne foi en doute, en montrant des extraits de son show, enregistré la semaine dernière, dans lequel il déclarait que les jurés avaient été choisis parmi des gens "qui ne savent pas sur quel planète ils vivent".

Le jury entamera ses délibérations jeudi matin.