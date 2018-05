2017: Hamon et MÃ©lenchon pointent les "avantages" qu'aurait reÃ§us Macron

Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont pointé vendredi les avantages qu'aurait reçus Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle selon des informations de presse, notamment d'importantes remises sur la location de salles et sur des appels téléphoniques.

"Factuellement, certains ont bénéficié d'avantages auxquels nous n'avons pas eu droit", a expliqué l'ancien candidat socialiste à la présidentielle sur franceinfo, en écho à des révélations de Médiapart.

Selon le média, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) "a relevé les promotions exceptionnelles, parfois +d'un pourcentage anormalement élevé+", accordées par le champion de l'événementiel GL Events à l'équipe de campagne de M. Macron.

La location de la salle principale de la Mutualité, pour le meeting parisien du 12 juillet 2016, initialement facturée 14.129 euros, aurait par exemple fait l'objet d'une remise de 100%.

"Si ce sont des avantages liés à la campagne c'est un financement illégal de campagne électorale tout simplement", a critiqué le fondateur du mouvement Génération.s. "Puisque les entreprises n'ont pas le droit de financer les campagnes, le fait de baisser une facture c'est un financement déguisé", a-t-il ajouté.

"C'est la justice qui se saisira elle-même si elle juge qu'il y a matière", a-t-il précisé.

"Le Groupe GL Events a réalisé les prestations qu'il fournit chaque année (...) dans le strict cadre de relations commerciales habituelles", a expliqué la société dans un communiqué lundi.

Les comptes de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron sont "les plus sincères de tous", a assuré jeudi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

Vendredi toujours, Jean-Luc Mélenchon (LFI) a pointé lors d'un point presse des révélations selon lesquelles Emmanuel Macron aurait bénéficié de ristournes sur une commande d'appels téléphoniques.

C'est l'Obs qui a publié jeudi ces informations, selon lesquelles la société "Self Contact, spécialisée dans le démarchage téléphonique", aurait effectué un "geste commercial" de "76.800" euros" correspondant à "24 % du montant total", pour "près de 6 millions d'appels" du 18 au 21 avril 2017.

"J'en ai déduit que 6 millions de coups de téléphone coûtent 320.000 euros", a déclaré le député des Bouches-du-Rhône. "Je profite de votre présence pour demander à la compagnie Self Contact si elle accepte de passer 6 millions de coups de téléphone pour moi à l'occasion d'une prochaine campagne pour la somme de 320.000 euros, parce que je lui annonce que je signe", a-t-il ironisé.

De notre côté, on a posé la question à différentes entreprises et on nous a demandé 1,5 million, c'est pas tout à fait la même somme", a-t-il affirmé, présentant par ailleurs ses excuses à SFR pour l'avoir mentionnée comme potentiel prestataire de ces appels, reconnaissant une information "erronée".

Toujours selon l'Obs, Self Contact aurait déclaré à la Commission nationale des comptes de campagne que la remise était accessible pour "chaque commande d'un pack de 5.000.000 de locations de base de données et 5.000.000 d'appels téléphoniques incluant la diffusion d'un message vocal".