2022: le PCF décidera en avril qui sera son éventuel candidat

Le PCF tiendra les 10 et 11 avril 2021 une conférence nationale au cours de laquelle seront présentés le projet des communistes pour les élections présidentielle et législatives, ainsi que le nom de leur éventuel candidat pour 2022, a indiqué Fabien Roussel, samedi au cours d'une visio-conférence de presse.

Cette conférence nationale se tiendra à la place du congrès, qui était prévu en juin mais doit être ajourné en raison de la très probable tenue, en juin également, des élections régionales et départementales. Celles-ci doivent être repoussées en raison de la situation sanitaire.

Le congrès du PCF pourrait se tenir "à l'automne", selon M. Roussel, qui s'exprimait à l'issue d'un conseil national dématérialisé de son parti.

Par ailleurs, à l'occasion du 100e anniversaire du PCF, né en décembre 1920 au congrès de Tours de la scission de la SFIO, M. Roussel fera un discours le 17 décembre, depuis le siège du parti, qui sera retransmis sur les réseaux sociaux du PCF.

Les 10 et 11 avril, les délégués (600 à 800 personnes désignées par les adhérents) se prononceront sur le projet du parti et diront si oui ou non ce projet doit être porté à la présidentielle par un communiste ou quelqu'un d'autre.

D'ici au 9 mai, les quelque 50.000 adhérents voteront pour entériner ou non les choix des délégués.

Fabien Roussel avait été élu secrétaire national du PCF en novembre 2018, sur la promesse qu'il y aurait un candidat communiste en 2022. Il pourrait être ce candidat.

Lors des deux élections présidentielles précédentes, en 2012 et 2017, le PCF avait soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise.

"Le choix que nous ferons au printemps aura été soupesé, il sera conduit jusqu'au bout", a tenu à préciser M. Roussel, laissant ainsi entendre qu'il n'y aura pas de discussions pour un éventuel ralliement à une autre candidature, que ce soit celle de M. Mélenchon, candidat déjà déclaré, ou une candidature socialiste et écologiste.