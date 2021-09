2022: Macron devance Le Pen au premier tour, selon un sondage

Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent toujours en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2022, le président sortant devançant la cheffe du RN y compris en cas de présence du polémiste Eric Zemmour crédité d'environ 8% des intentions de vote, selon un sondage publié vendredi.

Quels que soient les scénarios, identité du champion à droite ou candidature de M. Zemmour, le chef de l'Etat récolterait entre 24 à 26% des voix contre 19 à 23% pour la présidente du Rassemblement national, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et "Le Parisien/Aujourd'hui" en France.

Le candidat de droite arriverait systématiquement en troisième position qu'il s'agisse de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier, même si les deux présidents de région distancent l'ancien négociateur en chef du Brexit.

M. Bertrand et Mme Pécresse sont cependant dans un mouchoir de poche dans les intentions de vote. En fonction ou non d'une candidature d'Eric Zemmour, le patron des Hauts de France engrangerait de 15 à 17% des suffrages contre 14 à 16% au profit de sa rivale.

S'il se décidait à candidater, Eric Zemmour obtiendrait de 8 à 8,5% selon ce sondage. Il ferait jeu égal avec le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon qui récolterait également entre 8 et 8,5%.

S'il était désigné candidat à l'issue de la primaire écologiste, c'est l'eurodéputé EELV Yannick Jadot qui arriverait en tête des forces de gauche en se classant 4e de ce premier tour virtuel. Avec 10 à 11% d'intentions de vote, il devancerait la socialiste Anne Hidalgo (9%).

Plus loin Nicolas Dupont-Aignan recueillerait 2 à 5% des intentions de vote, paraissant souffrir d'une candidature d'Éric Zemmour.

A 2%, Arnaud Montebourg devancerait le communiste Fabien Roussel à 1,5%.

Sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France, réalisé sur le terrain les 2 et 3 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 925 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.