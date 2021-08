24 Heures du Mans: Dernière ligne droite pour la Toyota N.7

La route vers la victoire semble toute tracée pour la Toyota N.7 du trio Conway-Kobayashi-Lopez, toujours leader devant la N.8 des 89e 24 Heures du Mans à une heure de l'arrivée, qui sera donnée à 16h00 dimanche, mais...

Ni la pluie, ni une crevaison lente dans les premières heures, ni un tout droit dans la nuit et des problèmes de ravitaillement dans la matinée dimanche ne l'ont mise en danger. Mais il reste encore une heure de course.

Maudite en 2017, 2019 et 2020, la N.7 va t-elle enfin s'imposer au Mans pour la première fois, dans la catégorie reine des Hypercars et devant sa consoeur triple tenante de l'épreuve ?

A une heure de la fin d'une course globalement calme, la voiture nippone du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez n'a jamais semblé aussi près du but.

Mais elle ne peut pas ignorer que Toyota a perdu au Mans à cause une panne à six minutes de la fin en 2016.

Derrière, la Toyota N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley a aussi maintenu le rythme à la deuxième place, après un début de course compliqué et un accrochage au premier virage avec la Glickenhaus N.708, puis des inquiétudes techniques similaires à la 7 dimanche matin.

Pour la GR010, qui fait partie des nouvelles Hypercars introduites en 2021, cette première saison et première course de 24 heures est pour le moment un succès, alors que se posaient naturellement des questions sur sa fiabilié à la veille de la course vendredi.

Vers 09h00 dimanche, ses mécaniciens ne sont plus parvenus à remplir à plein le réservoir des deux véhicules, ce qui a obligé à raccourcir leurs relais. Mais une solution a été trouvée pour "stabiliser le problème".

Cela n'a de toute façon pas affecté le classement général provisoire de l'épreuve. Et à 15h00, la N.7 mène toujours d'un tour devant la 8, et de quatre devant l'Alpine N.36, troisième. Mais il manque encore le clou du spectacle, la victoire.

- Alpine en route vers le podium -

La N.36 du Brésilien André Négrao et des Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere a dû batailler d'avantage dans la matinée pour conforter sa troisième place. Pendant un temps, elle a mené un duel contre la Glickenhaus N.708, nouvelle dans la catégorie.

André Negrao pour Alpine et Olivier Pla pour la marque américaine ont joué des coudes, le premier prenant l'avantage.

Venue en principal outsider derrière les favorites Toyota, l'Alpine n'a pas réussi à mettre en place sa stratégie : "attaquer" pour déranger les deux voitures nippones.

Du côté des LMP2, les N.31 et 41 du Team WRT continuent de mener dans leur catégorie.

Samedi, la course est partie sur une piste détrempée après une heure de pluie. Pluie qui est revenue par intermittence dans la soirée, avant de laisser place à une nuit douce et de revenir autour de 13h00 dimanche sur le circuit de la Sarthe.

D'autres averses peuvent tomber pendant la dernière heure de la course, selon Météo France.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, cette édition se tient fin août plutôt que mi-juin, décalée afin d'accueillir 50.000 spectateurs (20% du nombre habituel), après un huis clos en 2020.

Cinq Hypercars, 24 LMP2 (des prototypes plus standardisés et moins rapides), 8 LMGTE Pro (dérivées de voitures sportives de série et représentant trois marques, Ferrari, Porsche et Corvette), 23 LMGTE Am (pilotées par des amateurs pour des écuries privées) et une voiture "innovante" (pilotée par deux pilotes paraplégiques) ont pris le départ, soit 61 équipages.