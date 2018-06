24 Heures du Mans: la Toyota N.7 a pris la tête au premier tour

La Toyota N.7 pilotée par le Britannique Mike Conway a pris la tête des 24 Heures du Mans au départ donné par le tennisman espagnol Rafael Nadal, récent vainqueur de son onzième Roland-Garros, samedi à 15h00 (13h00 GMT).

Dans la catégorie reine (LMP1), le premier tour a été marqué par un accrochage entre la Rebellion N.1 de l'Allemand André Lotterer, contraint de rentrer au stand après avoir perdu son capot, et la DragonSpeed du Britannique Ben Hanley.

L'Espagnol Fernando Alonso, dont le coéquipier suisse Sébastien Buemi pointe en 2e position après s'être élancé en pole au volant de la Toyota N.8, espère s'adjuger dimanche la deuxième partie de la Triple couronne du sport automobile (après le Grand Prix de F1 de Monaco, qu'il a gagné en 2006 et 2007, et avant les 500 Miles d'Indianapolis).

Signe de l'effervescence autour du double champion du monde de F1, le grand marshall de cette 86e édition, le Belge Jacky Ickx, sextuple vainqueur dans la Sarthe, qui a piloté la voiture de tête lors du tour de tour de lancement, a plaisanté: "J'ai accepté ce rôle car c'était la seule manière pour moi d'être un jour devant lui".

Toyota, qui n'a jamais remporté la classique mancelle en dix-neuf participations, devra pour cela éviter les accidents et les pannes qui l'ont accablé ces dernières années.

Le constructeur japonais aligne deux véhicules hybrides en catégorie reine (LMP1), face à huit prototypes non-hybrides alignés par des équipes privées, vingt LMP2, dix-sept GTE Pro et treize GTE Am, soit soixante équipages.

A noter la première participation, outre Alonso, d'autres pilotes de renom passés par la F1, dont le Britannique Jenson Button (SMP Racing/LMP1) et le Colombien Juan Pablo Montoya (United Autosports/LMP2).

On attend une météo couverte et des températures comprises entre 20 et 22 degrés en journée samedi et dimanche, autour de 15 degrés au coeur de la nuit.