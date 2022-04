24h Motos: la Yamaha-YART en pole au Mans pour la 3e année de rang

Jamais deux sans trois, la Yamaha de l'équipe autrichienne YART pilotée par le trio Hanika, Fritz, Canepa, a été la plus rapide en qualifications vendredi sur le circuit Bugatti du Mans, et s'élancera, comme en 2020 et 2021, en pole position des 24H Motos samedi.

En parcourant les 4,185 km de la piste en 1 min 34 sec 878/1000 au guidon de sa Yamaha N.7, le pilote tchèque Karel Hanika a largement battu le record en qualifications du Français Randy de Puniet qui datait de 2017 (1min 35sec 730/1000).

Derrière la machine de tête, on retrouve la Suzuki N.1 de l'équipe Yoshimura-SERT, vainqueur en 2021 au Mans et champion du monde EWC 2021, suivie de la Honda de l'équipe officielle F.C.C. TSR Honda France.

La Yamaha N.18 du Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore décroche la première place de la catégorie Superstock (SST) et celle de première écurie privée.

L'ex-pilote de MotoGP et consultant TV Randy de Puniet, de retour au guidon de la Kawasaki officielle du team SRC pour la saison 2022, n'a pu défendre son record, la nouvelle électronique de la moto spécialement adaptée pour les courses d'endurance restant à affiner.

La séance qualificative a été marquée par plusieurs chutes dont celle spectaculaire de la BMW N.9 qui s'est disloquée, sans que son pilote, le Français David Perret, ne soit sérieusement blessé.

Cette année le départ reviendra à son horaire historique samedi à 15H00, mais auparavant les concurrents qualifiés ont rendez-vous à 09h00 pour l'ultime séance d'essais, le traditionnel warm-up de 45 minutes.