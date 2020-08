24h Motos: le podium se stabilise, Yamaha et Ducati grimacent

Honda, Kawasaki et Suzuki forment un podium solidement installé aux 24 heures Motos, samedi sur le circuit Bugatti du Mans, alors que Yamaha et Ducati continuent d'enchaîner les désillusions et voient leurs chances s'amoindrir, après 8 heures de course (à 20h00).

La Honda N.5, actuellement pilotée par Mike Di Meglio, dispose d'une avance de deux tours sur la Kawasaki N.1, tenante du titre, et de trois tours sur la Suzuki N.2 du SERT, décuple vainqueur de l'épreuve mancelle et leader du championnat du monde (EWC).

Les conditions sont de nouveau clémentes après une longue période sous la pluie et une courte intervention de la voiture de sécurité suite à un accident spectaculaire dans la ligne droite des stands, une moto ayant percuté de plein fouet un bolide déjà à terre et frôlé le pilote de celui-ci.

Le podium est quasiment inchangé depuis cet incident. La Kawasaki s'est cependant emparée, dès la relance de la course, de la deuxième place au détriment de la Suzuki alors pilotée par Gregg Black, peu à son aise sur la piste humide.

Le pilote de la Suzuki a chuté, visiblement sans gravité, après plus de deux heures de conduite, avant de laisser le guidon de la machine à son coéquipier Xavier Siméon.

Malgré sa chute en début de course, la BMW N.37 est remontée à la quatrième place, à six tours de la moto de tête.

La choses sont plus compliquées pour deux autres candidates au podium, la Yamaha N.7 du YART et la Ducati N.6 d'ERC-Endurance, qui voient les difficultés s'accumuler.

La Yamaha, partie de la pole position et leader dans les premières heures de course jusqu'à une chute, a connu de nouveaux problèmes peu avant les six heures de course et pointe au 8e rang, à neuf tours de la Honda de tête.

Quant à la Ducati, qui a signé le chrono le plus rapide en course pour le moment, elle voit s'enchaîner les erreurs: une vraisemblable panne d'essence qui avait poussé Randy de Puniet à remonter la voie des stands à contresens avant l'heure de course, des arrêts au stand bien plus lents que ses adversaires et, après cinq heures de course, une chute pour le vétéran Julien Da Costa, qui venait de prendre le guidon.

La moto italienne, qui participe à sa première course de 24 heures, est actuellement 13e, à 11 tours de la tête de course.

La tête de la classe Superstock est actuellement occupée par la Yamaha N.96 du Team Moto Ain, déjà vainqueur dans cette catégorie du Bol d'Or et des 8 heures de Sepang, les deux premières courses de la saison.