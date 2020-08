24h Motos: pluie et chutes profitent à la Honda N.5

Météo très changeante et chutes de favoris ont largement rebattu les cartes et donnent à la Honda N.5 une avance confortable après 4 heures de course (à 16h00) lors des 24 heures Motos, samedi sur le circuit Bugatti du Mans.

Pour le moment, le pilote qui brille s'appelle Mike Di Meglio. Le Français de la Honda N.5, qui avait brillé lors de son premier relais en occupant la tête de la course, l'a récupérée et l'occupe toujours après 4 heures de course.

Honda a d'abord profité, à 14h40, de la chute de la Yamaha N.7, en tête depuis près de deux heures. Le Tchèque Karel Hanika a pu ramener la moto aux stands mais celle-ci, repartie 26e à 6 tours, a quasiment perdu tout espoir de victoire.

La course, que dominait la N.7 avec une avance d'une quarantaine de secondes, s'est alors transformée en mano a mano entre ses deux dauphines, la Honda N.5 et la BMW N.37.

Un duel qui tournait à l'avantage d'Illya Mykhalchyk sur la moto allemande, plus rapide que Freddy Foray sur la Honda...jusqu'à ce que la pluie fasse son apparition.

Menaçants depuis le départ, les nuages ont commencé à perturber la course environ trois heures après le départ.

Des chutes en pagaille ont suivi, dont celle de la BMW, alors pilotée par Kenny Foray, frère jumeau de Freddy. Mal à l'aise sous la pluie, le Français a dû rentrer à nouveau aux stands et a continué, sur la piste, à perdre du temps sur ses adversaires.

Et Mike Di Meglio, qui a repris le guidon quand les mécaniciens de la Honda l'ont parée de pneus pluie, s'est révélé le plus rapide du plateau dans ces conditions difficiles, enchaînant des tours 3 à 5 secondes plus rapides que ses adversaires les plus proches.

Après quatre heures de course, il dispose d'un tour d'avance sur la Suzuki N.2 et sur la Kawasaki N.1, tenante du titre, qui a trouvé son rythme après des débuts délicats.

Vient ensuite la Ducati N.6 qui, malgré un problème technique qui lui a fait perdre du temps en début de course et des arrêts au stand plus lents que ses concurrents, reste dans le coup. A 3 tours du leader, il lui faudra cependant espérer des erreurs devant pour viser mieux.

Cette quatrième place fut un temps la propriété de la Yamaha N.333, équipe privée qui créait la surprise, jusqu'à ce qu'une chute la contraigne, elle aussi, à un long arrêt aux stands.

La catégorie Superstock est actuellement dominée par la BMW N.56 (5e au général), notamment pilotée par Lucy Glöckner, l'une des rares femmes du paddock.