24h Motos: toujours devant au lever du jour, la Honda N.5 a frôlé la chute

La Honda N.5 mène toujours les 24 heures Motos après 19 heures de course (à 07h00 dimanche) mais a évité de peu le pire, Mike Di Meglio passant tout près d'une chute peu avant le lever du jour, dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.

Le pilote français, impeccable depuis le départ, a tenté après un peu plus de 17 heures de course un dépassement serré sur la Suzuki N.212, attardée. A l'entrée de la ligne droite des stands, les deux motos se sont touchées et, si la Honda est restée sur ses roues, le pilote de la Suzuki a perdu l'équilibre et fini dans le bac à gravier.

Ce sérieux avertissement est le premier depuis le début de la course pour la moto du F.C.C. TSR Honda France, qui conserve cependant deux tours d'avance, en tête de la course, sur la Suzuki N.2 du SERT, leader du championnat du monde.

La Kawasaki N.1, deuxième à l'orée de la nuit, a connu un léger contretemps peu après minuit, passant cinq minutes à son stand, synonymes de trois tours perdus. La tenante du titre est à présent troisième, à 4 tours de la Honda N.5.

Suivent la BMW N.37, qui a subi plusieurs problèmes synonymes de légères pertes de temps qui, cumulées, la placent à 6 tours de la moto de tête, et la Yamaha N.7, à 7 tours, à la fois rapide et régulière mais qui paie cher la chute, après trois heures de course, de son pilote tchèque Karel Hanika.

C'est en revanche terminé pour la Ducati N.6 de Randy de Puniet, Louis Rossi et Julien Da Costa. La moto italienne, parmi les plus rapides en piste mais qui avait déjà subi de nombreux contretemps, est restée bloquée à son stand pendant plus de trois heures en raison d'un problème électrique, jusqu'à l'officialisation de son abandon à 05h30 du matin.

Julien Da Costa, qui avait annoncé qu'il s'agirait de ses derniers 24 heures Motos, fait des adieux amers à l'épreuve mancelle, qu'il a remportée trois fois de rang de 2010 à 2012.

Il ne reste donc plus que 31 motos en compétition, sur les 38 qui avaient pris le départ samedi à 12h00.

Dans la catégorie Superstock, le suspense a été relancé pendant la nuit: la BMW N.56 domine toujours, mais son avance sur la Suzuki N.44 est passée de six tours à mi-course à deux à cinq heures de l'arrivée.