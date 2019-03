25e Sidaction du 5 au 7 avril pour « ne pas oublier de donner »

"N’oublions pas que le virus du sida est toujours là ! N’oublions pas de donner!" : 25 ans après le premier Sidaction, chaînes de télévision et radios lancent un nouvel appel aux dons lors d’un grand week-end de mobilisation du 5 au 7 avril.

Pendant trois jours, le Sidaction 2019 mobilisera 30 médias pour ce rendez-vous solidaire, a annoncé lundi soir salle Wagram à Paris Françoise Barré-Sinoussi, présidente de Sidaction, co-découvreuse du virus HIV, prix Nobel de médecine 2008, en présence de Line Renaud et du couturier Jean Paul Gaultier, parrain du Sidaction 2019.

Le 5 avril, à 20H40, toutes les chaînes de TV et radios participantes diffuseront en quasi simultané un spot de sensibilisation et d’appel aux dons.

Sidaction rappelle que près de 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. En France, 173.000 personnes sont séropositives à raison de 6.000 nouveaux diagnostics chaque année.

Selon l’association, le nombre de nouvelles infections chez les jeunes de 15-24 ans a augmenté de 24 % depuis 2007 en France. Les seniors, sont également concernés avec une hausse de 22 % des cas depuis 2008.

La première édition du week-end d’appel aux dons du Sidaction s’est déroulée le 7 avril 1994.

"En 2019, même si certains ont tendance à l’oublier, l’urgence est toujours là et le virus continue de faire des ravages dans le monde", souligne Sidaction.

"Malgré les avancées, le virus du sida est toujours là. Au point de crier victoire trop vite ? Certes, on vit avec le VIH, mais malheureusement on n’en guérit toujours pas. Et près d’un million de personnes décèdent encore chaque année dans le monde", estiment Françoise Barré-Sinoussi et Line Renaud, vice-présidente de Sidaction créée avec Pierre Bergé.

"C’est un cri de guerre que je lançais à l’époque, mais 25 ans plus tard, la France est toujours en guerre contre un virus, et il convient de le répéter haut et fort ! Pourtant cette guerre est moins visible aujourd’hui, beaucoup pensent même que le danger est passé. C’est pourquoi nous devons nous montrer plus combatifs que jamais et absolument réveiller les consciences endormies", a ajouté Line Renaud.

"Aujourd’hui, une personne séropositive dépistée, donc traitée, et présentant une charge virale indétectable, ne transmet plus le virus. C’est une victoire considérable. Les scientifiques savent bloquer le virus mais aujourd’hui ils cherchent encore le moyen de l’éliminer totalement de l’organisme. C’est leur prochain défi", a ajouté la vice-présidente de Sidaction.

Dès maintenant, les dons sont enregistrés par téléphone (110, appel gratuit), par SMS (envoyez le mot "DON" au 92110 pour un don de 5 euros) et par Internet (www.sidaction.org).