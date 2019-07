30 hectares de végétation brûlés dans un incendie à Vitrolles

Un incendie a brûlé mercredi en fin de journée une trentaine d'hectares de végétation dans la zone industrielle de Vitrolles, sans faire de dégât humain ou matériel, avant d'être maîtrisé vers 22H00, a-t-on appris auprès des pompiers

Quelque 250 pompiers, un hélicoptère bombardier d'eau et plusieurs avions ont été mobilisés pour éteindre plusieurs départs de feu qui s'étaient déclarés en fin d'après-midi le long d'une voie ferrée, dans cette zone fortement urbanisée.

"Les pompiers ont fixé le feu vers 22H00 mais sont toujours sur place pour les opérations de noyage", ont indiqué les pompiers précisant "qu"aucun dégât matériel ni humain n'était à déplorer".

D'après les premières constatations des secours, les départs de feu pourraient avoir été provoqués par des étincelles des trains circulant sur la voie ferrée qui auraient enflammé une végétation extrêmement sèche en raison de la canicule.

"Aux alentours de 18H00, plusieurs feux de végétation se sont déclarés sur les communes de Vitrolles et Rognac, en bordure de la N113 et l’autoroute A7, de part et d’autre de la voie de chemin de fer", avaient indiqué les pompiers dans un communiqué.

Le trafic, interrompu sur l’autoroute A7 qui passe a proximité, entre Rognac et Vitrolles, ainsi que le trafic ferroviaire sur la voie des TER entre Marseille, Vitrolles et Miramas, devait être rétabli dans nuit.

Située à une vingtaine de kilomètres à l"ouest de Marseille au bord de l'Etang de Berre, Vitrolles est l'une des plus importantes zones commerciales et industrielles de la région.