500 miles d'Indianapolis: Kanaan domine les derniers essais

Le Brésilien Tony Kanaan (A.J. Foyt) a dominé vendredi la dernière séance d'essais préparatoires aux 500 miles d'Indianapolis, qui auront lieu dimanche.

Kanaan a bouclé le plus rapide de ses 40 tours en 39 sec 9083/10000, à une vitesse moyenne de 362,9 km/h.

Il a devancé l'Américain Santino Ferrucci (Dale Coyne, 39 sec 9137/10000) et le Japonais Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan, 39 sec 9170/10000).

"Je n'étais pas content de ma voiture lundi (lors de la précédente séance d'essais, NDLR) et je ne l'ai pas caché. Mes ingénieurs m'ont entendu et nous avons progressé", a commenté Kanaan, positif sur ses chances malgré sa 16e position sur la grille de départ.

"C'est le plateau le plus compétitif que j'ai vu en 18 ans. Je pense vraiment que tous les gars et la fille au départ ont une chance de gagner", a-t-il poursuivi.

Le poleman français Simon Pagenaud (Penske) n'a, lui, signé que le 22e temps. "Aujourd'hui, j'avais un objectif différent, qui était de me concentrer sur rouler dans le trafic, jauger un peu les forces en présence et s'assurer que la voiture était bien équilibrée", a-t-il expliqué à l'AFP. "On a eu le temps de tout vérifier et, très honnêtement, je n'ai vraiment pas regardé la feuille de chronos. 22e, ça me va, c'est peut-être bon signe, ma voiture est la N.22 !"

L'autre Tricolore Sébastien Bourdais (Dale Coyne), 7e sur la grille, a réalisé le 6e chrono.

La 103e édition des 500 miles d'Indianapolis partira dimanche à 12h45 locales (18h45 françaises/16h45 GMT) avec 33 pilotes au départ mais sans l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren), qui n'est pas parvenu à se qualifier. Des orages pourraient venir la perturber.