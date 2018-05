500 miles d'Indianapolis: Will Power enfin sacrÃ©

L'Australien Will Power (Penske) a remporté dimanche la 102e édition des 500 miles d'Indianapolis à sa onzième participation dans la mythique course de vitesse américaine.

Power, 2e de l'épreuve en 2015, a devancé, au terme des 200 tours du célèbre circuit ovale d'Indianapolis, l'Américain Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing), 2e, et le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi), 3e.

Parti en troisième position sur la grille de départ, Power, champion IndyCar en 2014, a pris les commandes de la course à quatre tours de l'arrivée.

"Je commençais vraiment à me demander si j'allais un jour gagner cette course, j'en ai gagné beaucoup, mais celle-ci m'échappait encore, j'ai du mal à réaliser" a expliqué l'Australien après avoir reçu une bouteille de lait remise au vainqueur, et s'en être aspergé comme le veut la tradition.

Power, 37 ans, a offert à son écurie et à son légendaire propriétaire Roger Penske sa première victoire à "Indy" depuis 2015.

Il succède au Japonais Takuma Sato, devenu l'an dernier le premier pilote asiatique vainqueur de l'une des courses automobiles les plus prestigieuses.

Sato (Rahal Letterman Lanigan) a été contraint à l'abandon après 47 tours à la suite d'un accrochage avec l'Australien James Davison (Foyt).

L'épreuve a été émaillée d'accrochages, d'accidents et de suspensions de course qui ont eu notamment raison des chances de l'Américaine Danica Patrick (Ed Carpenter), qui disputait la dernière course de sa carrière, du Français Sébastien Bourdais (Dale Coyne), un an après son grave accident lors des qualifications sur ce même circuit, ou encore du Brésilien Tony Kanaan (A.J. Foyt), aux avant-postes pendant la première partie de la course.

L'autre Français engagé en IndyCar, Simon Pagenaud, a terminé à la 6e place. Il s'était élancé en 2e position sur la grille de départ et a toujours été bien placé, mais la dernière suspension de course après la sortie de Kanaan à 13 tours de l'arrivée, lui a coûté cher.