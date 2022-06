51 migrants morts dans un camion au Texas: ce que l'on sait

Au moins 51 migrants sont morts dans un camion bondé et surchauffé, retrouvé lundi soir à San Antonio au Texas, à l'issue d'un parcours tragique qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre.

- Qui sont les victimes?

Les autorités avaient d'abord indiqué avoir retrouvé 46 cadavres et 16 personnes "conscientes" mais très affaiblies.

Le bilan a été porté mardi à 51 morts -- 39 hommes et 12 femmes -- par les responsables locaux, qui n'ont pas précisé s'il s'agissait de patients décédés à l'hôpital ou si de nouveaux corps avaient été découverts.

Parmi les victimes figurent 22 Mexicains, sept Guatémaltèques et deux Honduriens, les autres nationalités étant encore inconnues, selon le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Les autorités disposent d'éléments d'identification pour 34 d'entre elles, mais il faudra "plusieurs jours" pour établir tous leurs noms et prévenir leurs proches, selon les responsables locaux.

Parmi les personnes hospitalisées se trouvaient quatre mineurs, dont au moins un adolescent en état critique.

- Comment ont-elles été découvertes?

Le poids lourd a été abandonné sur le bord d'une route en périphérie de San Antonio, à environ 240 kilomètres au nord de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Il se trouvait non loin de casses de voitures et de commerces de pièces détachées, et près d'une intersection menant à la route nationale qui relie San Antonio au poste-frontière de Laredo.

Un peu avant 18H00 lundi, un employé, qui travaillait dans cette zone, a entendu un appel à l'aide venir de la remorque, dont les portes étaient entrebâillées. Quand il les a ouvertes, il a découvert le charnier et immédiatement contacté les secours.

- Comment sont-elles mortes?

Le véhicule ressemblait à un camion réfrigéré mais n'avait ni système de froid ni climatisation, selon le chef des pompiers de San Antonio, Charles Hood.

Les personnes sorties vivantes "étaient brûlantes au toucher", a-t-il dit. Elles souffraient de déshydratation et d'hyperthermie aigües, et leurs organes commençaient à défaillir, ont précisé les médecins qui les ont pris en charge.

Les températures ont frôlé les 40 degrés à San Antonio lundi et étaient probablement bien plus élevées dans cet espace clos et non aéré.

- Qui est responsable?

Trois personnes ont été arrêtées, mais le chef de la police locale William McManus a précisé ne pas être certain de leur implication dans le drame.

De nombreux réseaux de passeurs sont actifs à la frontière sud des Etats-Unis et ils utilisent régulièrement des poids lourd pour faire entrer clandestinement des migrants dans le pays.

Le 14 juin, les garde-frontières avaient déjà découvert environ 80 étrangers originaires du Mexique, Guatemala, Honduras et Salvador cachés dans un camion au poste-frontière de Laredo. Trois semaines plus tôt, ils avaient intercepté une remorque avec 48 personnes à bord près de Sierra Blanca, toujours au Texas.

Le président Joe Biden a estimé que ce drame illustrait la nécessité de lutter contre les passeurs, "une industrie criminelle qui brasse plusieurs milliards de dollars".

L'opposition l'accuse d'inciter les candidats à la migration en laissant les frontières "ouvertes".