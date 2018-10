A 60 ans, la Ve République est encore à près de dix ans du record de longévité

A 60 ans, la Ve République est loin de détenir le record de longévité du régime républicain instauré il y a plus de deux siècles en France. Avec plus de 69 ans et dix mois, la IIIe République tient la corde pour encore quelques années.

- 1792. Trois ans après le début de la Révolution française, la 1ère République française est instaurée le 22 septembre et durera près de 11 ans et 8 mois. Jusqu’à la proclamation, le 18 mai 1804, de Napoléon Bonaparte Empereur des Français.

- 1848. La IIe République sera encore plus brève : 4 ans et 9 mois seulement, du 24 février 1848, à l'issue de la révolution de février, à la proclamation du Second empire, le 2 décembre 1852.

- 1870. Après la défaite face à l'Allemagne et la capture de Napoléon III, la IIIe République est proclamée le 4 septembre. Avec 69 ans et plus de 10 mois d'existence, elle est à ce jour le régime républicain le plus stable en France. Née d'un désastre militaire, elle a traversé quelques événements marquants de l'histoire nationale - l'expansion coloniale, la guerre de 1914-18, le Front populaire… - pour être emportée par la défaite de juin 1940 et céder la place à l’État français instauré par le régime de Vichy.

- 1946. La IVe République sera beaucoup plus brève : 11 ans, 11 mois et 21 jours. Après la formation du Gouvernement provisoire de la République au lendemain de la Libération (juin 1944), le régime républicain est pleinement restauré avec l'adoption de la constitution du 27 octobre 1946. Mais la IVe République ne survivra pas à la crise provoquée par la guerre d'Algérie.

- 1958. Le 28 septembre, les Français plébiscitent le projet de constitution proposé par le général de Gaulle. Le texte est promulgué le 4 octobre et donne naissance à la Ve République. Pour s'approprier le record de longévité du régime républicain en France, la Ve devra être encore en vigueur en août 2028.

dch/cs/cam