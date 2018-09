6,5 millions de personnes ont suivi Edouard Philippe sur TF1

6,5 millions de téléspectateurs ont suivi mardi l'interview en direct d'Edouard Philippe dans le journal de 20H de TF1, lors de laquelle il a annoncé le maintien du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019.

TF1 a enregistré une part d'audience (pda) de 31,2% durant cette interview d'une douzaine de minutes, menée par le présentateur du JT Gilles Bouleau, selon des chiffres de Médiamétrie diffusés mercredi par la chaîne.

Cette interview faisait suite au remaniement le jour même du gouvernement, après les départs de Nicolas Hulot et Laura Flessel, remplacés par François de Rugy et Roxana Maracineanu, et a vu le chef du gouvernement dévoiler l'arbitrage de l'exécutif concernant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, confirmant son entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

Ce score a permis au 20H de TF1 de récolter au total 5,9 millions de téléspectateurs en moyenne mardi, soit une avance de plus de 2 millions de personnes par rapport au JT d'Anne-Sophie Lapix sur France 2, d'après TF1.