70e Emmy Awards: "Game of Thrones" ou "The Handmaid's Tale: la servante écarlate"?

"Game of Thrones" fait son grand retour lundi à la traditionnelle cérémonie des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine. La série de HBO pourra-t-elle reprendre sa couronne à "The Handmaid's Tale: la servante écarlate", avec des concurrents solides en embuscade?

Absente l'an dernier en raison d'un calendrier de diffusion défavorable, la célébrissime série médiévale-fantastique a déjà récolté sept récompenses dans des catégories techniques la semaine dernière, lors des Creative Awards. Et beaucoup s'attendent à ce que "Game of Thrones" transforme l'essai lundi au Microsoft Theater de Los Angeles.

Mais les experts du site Gold Derby, une référence dans les pronostics pour la saison des prix à Hollywood, prédisent de leur côté une chasse décevante aux dragons de Westeros. Selon eux, la série, certes passionnante mais en fin de vie, ne devrait pas faire le plein de statuettes, et l'Emmy de la meilleure série dramatique devrait aller au tenant du titre, "The Handmaid's Tale: la servante écarlate", de la chaîne Hulu.

Cette adaptation frappante d'un roman de Margaret Atwood, qui dépeint une Amérique totalitaire et rétrograde ayant institutionnalisé l'oppression des femmes, notamment à des fins de reproduction, pourrait en effet bénéficier de la popularité du mouvement #MeToo.

Pour d'autres, c'est "The Americans" --saga FX sur des taupes soviétiques du KGB durant la Guerre froide--, dont les récompenses aux Emmy Awards n'ont jusqu'à présent pas été à la hauteur de l'engouement du public, qui pourrait enfin obtenir ce prix très convoité.

D'autres concurrents sérieux sont aussi en lice, comme les androïdes du western futuriste "Westworld" (HBO), les succès du site Netflix ("The Crown", sur la reine Elizabeth II, la série fantastique et rétro "Stranger Things"), ou encore la saga familiale de NBC "This Is Us".

"House of Cards", dont la production a été mise à mal par les accusations d'agression sexuelles contre Kevin Spacey, est en revanche hors course.

Il n'y a pas de "vainqueurs évidents" comme cela a pu être le cas par le passé, relève Robert Thompson, professeur de culture populaire et d'histoire de la télévision à l'Université Syracuse dans l'Etat de New York.

- Gianni Versace contre les Lannister -

Côté comédie, avec une kyrielle de séries courtes parfaitement calibrées pour les heures de grande écoute, les quelque 22.000 professionnels de l'Académie appelés à voter avaient cette année l'embarras du choix.

Cette 70e édition brille aussi par ses grands absents, comme la satire politique "Veep" qui a décalé sa saison en raison de la maladie frappant l'actrice principale, Julia Louis-Dreyfus, ou encore le rouleau-compresseur "Roseanne", arrêté en juin par ABC après un tweet raciste de sa star pro-Trump Roseanne Barr.

"Atlanta" (chaîne FX, 16 nominations au total), qui porte un regard décalé sur la scène rap de la capitale de Géorgie, fait figure de favorite, au coude-à-coude avec "La Fabuleuse Mme Maisel" d'Amazon.

Acteur principal et scénariste d'"Atlanta", Donald Glover --également rappeur sous le nom de Childish Gambino-- avait reçu l'Emmy Award du meilleur acteur dans une comédie en 2017 et pourrait être de nouveau récompensé lundi soir.

Le casting de "Game of Thrones" pourrait aussi être primé, avec la famille Lannister à l'avant-garde: Lena Headey (Cersei), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime) et Peter Dinklage (Tyrion) ont été nommés, tout comme leur ennemie jurée Diana Rigg (Olenna Tyrell). En 2016, la saga du Trône de Fer avait récolté douze Emmy Awards, devenant la série la plus titrée depuis la création de ces récompenses en 1949.

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" pourrait aussi apporter la gloire à son équipe d'acteurs, comme Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Ricky Martin.

Darren Criss, qui campe le tueur du designer, trouvera toutefois sur son chemin des pointures, comme Antonio Banderas en Pablo Picasso ou Benedict Cumberbatch, qui quitte cette année la peau de Sherlock Holmes pour celle de "Patrick Melrose".

Pour la première fois en 17 ans, Netflix a mis un terme à la domination de HBO en termes de nominations, avec 112 pour l'ogre du streaming contre 108 à la chaîne du câble.

Verdict lundi soir à Hollywood, mardi au petit matin pour les fans européens.