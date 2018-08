75 ans après l'Affiche rouge, la mort de son dernier survivant Arsène Tchakarian vient rapppeler l'épopée des FTP-MOI

La genèse de ce que la police - avant l'histoire - appellera le "groupe Manouchian" se confond avec celle de l’organisation FTP-MOI. La MOI (main d’œuvre immigrée) est née dans les années 1920. C'est un mouvement civil impulsé par un Parti communiste français soucieux d’étendre son influence parmi les millions de travailleurs arrivés dans l'Hexagone, fuyant leur pays d’origine pour des raisons économiques ou politiques.Les FTP (Francs tireurs partisans), eux, sont l'organisation de résistance créée fin 1941 – à la rupture du pacte germano-soviétique – par le Parti communiste français. Née dans le même temps, sa branche FTP-MOI procède des deux. Elle est en contact direct avec Jacques Duclos qui représente de fait le Komintern (Internationale communiste).Comme ceux de la MOI, ses effectifs sont formés principalement de réfugiés de multiples pays d'Europe. Beaucoup sont très jeunes ; d'autres ont déjà une expérience du combat, acquise pour certains dans les brigades internationales espagnoles. Leur motivation est d'autant plus grande que le sort fait aux étrangers par les lois de Vichy comme la traque allemande ne leur laisse nul espoir de paix et que les échos des camps d'extermination commencent à parvenir.Persécutions et rafles contribueront à renforcer leur détermination dans une atmosphère de précarité ("Chez nous, on a trois mois de survie au mieux", dit un responsable à ses recrues). Formés aux armes et à la lutte clandestine, ils se distinguent dans la Résistance par leur courage et leur efficacité malgré leur petit nombre (guère plus d'une soixantaine de combattants simultanément opérationnels à Paris) et une répression croissante. Sabotages, attentats individuels : 229 actions leur seront imputées au total en moins de deux ans.A Paris, les FTP-MOI sont d'abord dirigées en 1942 par Boris Holban (34 ans), de son vrai nom Bruhman. Issu d'une famille juive qui a fui la Russie pour la Bessarabie, puis la France, Boris Holban s'était engagé en 1939 dans un régiment de volontaires étrangers. Fait prisonnier, il avait pu s'évader grâce au réseau d'une religieuse de Metz, soeur Hélène (François Mitterrand bénéficiera du même réseau).Missak Manouchian ne rejoint lui-même le groupe combattant qu'en février 1943. Né en 1906 dans une famille qui sera victime du génocide arménien, il a émigré en France dans les années 1920. Ouvrier par nécessité, c'est aussi un intellectuel féru de littérature et un poète. Communiste, il avait été arrêté au début de la guerre, mais libéré faute de charge et vivait depuis dans la clandestinité, responsable notamment au Parti de la branche arménienne de la MOI.

La lettre de Missak Manouchian à Mélinée



Ma chère Méline, ma petite orpheline bien aimée. Dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après midi à 15 heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, j’y ne crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais.



Que puis-je t’écrire, tout est confus en moi et bien claire en même temps. Je m’étais engagé dans l’armée de la Liberation en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et de but. Bonheur ! à ceux qui vont nous survivre et goutter la douceur de la liberté et de la Paix de demain. J’en suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoir dignement.



Au moment de mourir je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu’il méritera comme chatiment et comme récompense. Le peuple Allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur ! à tous ! —



J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendu heureuse. j'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je lègue à toi et à ta sœur et pour mes neveux. Après la guerre tu pourra faire valoir ton droit de pension de guerre en temps que ma femme, car je meurs en soldat regulier de l’Armée française de la Liberation.



Avec l’aide des amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes ecris qui valent d’être lus. Tu apportera mes souvenirs si possibles, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades toute à l’heure avec courage et serénité d’un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n’ai fais mal à personne et si je l’ai fais, je l’ai fais sans haine.



Aujourd’hui il y a du soleil. C’est en regardant au soleil et à la belle nature que jai tant aimé que je dirai Adieu ! à la vie et à vous tous ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal où qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous à trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendu. Je t’embrasse bien bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaisse de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami Ton camarade Ton mari Manouchian Michel (djanigt).



P.S. Jai quinze mille francs dans la valise de la Rue de Plaisance. Si tu peus les prendre rends mes dettes et donne le reste à Armène. M.M.