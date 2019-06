75 ans après le Débarquement : suivez en direct les commémorations

Certains sont bientôt centenaires mais ils seront bien présents aux commémorations organisées ce jeudi 6 juin pour le 75e anniversaire du Débarquement. Les cérémonies ont débuté la veille en Angleterre à Portsmouth en présence du Français Emmanuel Macron, de l'Américain Donald Trump, de la reine Elizabeth II, du Canadien Justin Trudeau ou encore de l'Australien Scott Morrison. La chancelière allemande Angela Merkel était également invitée.



De ce port anglais, 300 vétérans sont partis en bateau, comme il y a 75 ans pour rejoindre les côtes françaises en ce jour-souvenir et de commémorations.



Dès 8h30, ce 6 juin, le président de la République française et la Première ministre britannique Theresa May qui doit démissionner le lendemain, se rendent à Ver-sur-mer (Calvados). Ils doivent assister à la pose de la première pierre d'un mémorial britannique.



A 11h, Emmanuel Macron sera présent avec Donald Trump à une cérémonie au cimetière américain de Colleville-sur-mer (Calvados). Une rencontre bilatérale doit ensuite être organisée à Caen.



A 16h30, une cérémonie est organisée à Colleville-Montgoméry pour rendre hommage aux vétérans français.



Au soir du 6 juin 1944, plus de 150 000 Alliés avaient pris pied sur le sol français, dont plus de 10 000 furent tués, blessés ou disparus, selon les chiffres du Mémorial de Caen.