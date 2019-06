75 ans après le Débarquement, une journée de commémorations

La journée a commencé tôt pour Emmanuel Macron et Theresa May. Le président français et la Première ministre britannique sont venus poser la première pierre d'un mémorial dans le village de Ver-sur-Mer, en hommage au sacrifice de 83.000 hommes, les soldats du Royaume-Uni et du Commonwealth ayant débarqué en Normandie, ce 6 juin 1944.

Il est extrêmement émouvant de se trouver ici aujourd'hui, de regarder par dessus les plages où eut lieu l'une des plus importantes batailles pour la liberté de toute l'Histoire. Theresa May

Un éclatant ciel bleu règne sur la Normandie qui célèbre ce jeudi le 75e anniversaire du Débarquement allié. Quelque 160 vétérans, aujourd'hui très âgés ont fait le déplacement, ainsi que plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement.

A Courseulles-sur-Mer, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, accompagné du Premier ministre francais qui rend hommage au courage de ses compatriotes. Plus de 5000 sont morts ici.

Grâce à eux, nous vivons dans la liberté et dans la paix. Grâce à eux, les valeurs de paix et de démocratie définissent notre pays, mais l'héritage qu'ils nous ont légué s'étend bien au-delà de nos frontières. Justin Trudeau

Un autre village, Colleville-sur-Mer, un peu plus tard.

Ici, c'est le courage des troupes américaines qui est honoré. Dans ce cimetière, près de 9400 tombes sont parfaitement alignées. Donald Trump parle d'alliance forgée en pleine bataille, de lien indestructible. Emmanuel Macron loue une Amérique qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres.

La solennité du moment semble faire merveille. En Normandie ce jeudi, il n'était plus question des divergences croissantes entre les Etats Unis et l'Europe. A l'heure du déjeuner, Donald Trump parlait même de relations exceptionelles avec le président français.

Pierre Marlet (RTBF) revient sur les mots des présidents français et américain ce jeudi 6 juin lors des commémorations du débarquement allié.



En fin d'après midi, Emmanuel Macron a présidé à Colleville-Montgomery une cérémonie en l'honneur des 177 Français du commando Kieffer, des fusiliers marins des Forces françaises libres, les seuls Français en uniforme à avoir participé au Débarquement.