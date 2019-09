8,5 millions de Français ont utilisé cet été Airbnb, désormais plus transparente

La plateforme de location touristique Airbnb, contrainte par la Commission européenne de clarifier la manière dont elle présente les offres, annonce mercredi que 8,5 millions de Français ont utilisé ses services l'été dernier, une hausse de 35% comparé à 2018.

Près d'un quart d'entre eux, soit deux millions de personnes, ont réservé un logement touristique sur la plateforme pour la première fois, entre le 1er juin et le 31 août, précise un communiqué.

Parmi ces 8,5 millions de Français utilisateurs d'Airbnb l'été dernier, six voyageurs sur dix ont réservé dans l'Hexagone, en priorité en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne, selon la même source. Et près d'un million de voyageurs français ont séjourné dans leur propre région.

Ceux qui sont partis à l'étranger ont choisi en priorité l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.

En juillet, la plateforme de location touristique a fini par clarifier la manière dont elle présente les offres aux consommateurs, notamment le prix total des hébergements, à l'issue de négociations avec la Commission européenne qui lui avait lancé un ultimatum et la menaçait de sanctions si elle ne se conformait pas à la législation de l'UE en matière de protection des consommateurs.

Parmi les modifications apportées figure notamment l'affichage du prix total de l'hébergement dès la première page de résultats. Les consommateurs "ne risquent plus de découvrir des frais obligatoires aux pages suivantes", avait relevé la Commission le 19 juillet.

Ces surcoûts incluent notamment des frais dits "de service", ou de nettoyage, ou encore diverses taxes locales qui viennent alourdir au moment du paiement le prix dont doivent s'acquitter les consommateurs.

La plateforme doit désormais aussi indiquer plus clairement si l'offre d'hébergement qu'elle propose est mise sur le marché par un hôte privé ou par un professionnel et donner un accès simplifié sur son site à une procédure de règlement en ligne des litiges.

La société a en outre dû revoir ses conditions de service: celles-ci précisent désormais notamment que les utilisateurs peuvent introduire un recours contre Airbnb devant les tribunaux de leur pays de résidence.