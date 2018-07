Abou Dhabi ordonne l'arrestation de 3 personnes pour un défi de danse posté en ligne

L'émirat d'Abou Dhabi a ordonné lundi l'arrestation de trois "stars des réseaux sociaux" accusées d'avoir pris part au "Kiki challenge", un défi à la mode qui consiste à se filmer en train de danser à côté de sa voiture et poster la vidéo en ligne.

Les personnes prenant part à ce défi se filment en train de sortir de leur véhicule, qui continue parfois à rouler, et dansent sur la chaussée sur le titre hip-hop du Canadien Drake "In my feelings".

"Ce comportement est contraire aux valeurs de la société émiratie et constitue une violation de la morale publique", déclare le bureau du procureur d'Abou Dhabi dans un communiqué, qui ne précise pas l'identité des personnes arrêtées mais parle de "stars des réseaux sociaux".

Le bureau du procureur ajoute qu'elles seront interrogées pour "mise en danger de leur vie et celle d'autrui, en violation de la morale publique du fait de l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir des pratiques incompatibles avec les valeurs et les traditions de la société".

Les personnes concernées pourraient être condamnées à une amende ou à une peine d'emprisonnement, a déclaré le bureau du procureur d'Abou Dhabi.