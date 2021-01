Abus sexuels dans le patinage: l'ex-entraîneur Gilles Beyer devant un juge

Un an après le déclenchement d'un retentissant scandale de violences sexuelles dans le monde du patinage artistique, l'ex-entraîneur Gilles Beyer a été placé en garde à vue et doit être présenté vendredi à un juge en vue d'une possible mise en examen.

La patineuse multi-médaillée Sarah Abitbol avait accusé dans le livre "Un si long silence" (Plon), paru début 2020, son ex-entraîneur de viols et d'agressions sexuelles répétés, alors qu'elle avait entre 15 et 17 ans, au début des années 90. Elle n'avait toutefois pas porté plainte, au vu de la prescription des faits.

Dans une déclaration écrite à l'AFP, M. Beyer avait reconnu "des relations intimes" et "inappropriées" avec Sarah Abitbol, lui présentant des "excuses" aussitôt refusées par celle-ci.

Après ces révélations, le parquet de Paris avait ouvert début février une enquête préliminaire pour "viols et agressions sexuelles sur mineures par personne ayant autorité", visant notamment à vérifier l'existence d'autres victimes potentielles.

Chargée de l'enquête, la Brigade de protection des mineurs (BPM) a placé en garde à vue M. Beyer mercredi matin. La garde à vue a été levée vendredi matin afin que M. Beyer soit présenté à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen.

Le parquet de Paris a en effet ouvert vendredi une information judiciaire des chefs d'"agressions sexuelles par personne ayant autorité et harcèlements sexuels par personne ayant autorité" visant M. Beyer.

Contacté vendredi, son avocat, Me Thibault de Montbrial, n'a pas souhaité réagir.

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que les accusations de plusieurs femmes, mineures au moments des faits supposés, étaient prescrites dont celles portées par Mme Abitbol.

Selon cette même source, seules des accusations plus récentes, portées par six femmes majeures au moment des faits supposés, n'étaient pas prescrites et pouvaient faire l'objet de poursuites. Trois d'entre elles l'accusent d'agression sexuelle.

Plusieurs patineuses ou ex-patineuses ont elle aussi accusé M. Beyer dans la presse, comme Hélène Godard, Laure Detante ou encore Najma Mahamoud, championne de France juniors en 2014.

Sabina Mahamoud, sa mère, s'est dite à l'AFP "soulagée et confiance pour que justice soit faite".

-- Séisme --

Dans le monde fermé du patinage artistique, le livre de Mme Abitbol avait brisé la glace et entraîné un flot de révélations.

D'autres patineuses avaient porté des accusations d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou de chantage visant d'autres entraîneurs ou ex-entraîneurs de patinage.

Le président pendant plus de vingt ans de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet, avait été contraint après un long bras de fer de démissionner de son poste début février 2020, sous pression de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Elle avait pointé la responsabilité de Gailhaguet dans le retour dans le circuit du patinage de Gilles Beyer, malgré une enquête administrative au début des années 2000, pour des attitudes inappropriées avec des patineuses, qui avait conduit le ministère à le sortir de ses rangs en 2001.

Didier Gailhaguet, 66 ans, avait assuré n'avoir jamais protégé Gilles Beyer et avait tenté de contre-attaquer en mettant en cause le ministère.

A la suite de ces révélations, le ministère des Sports avait diligenté une enquête administrative auprès de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR).

Celle-ci a mis en évidence des soupçons pesant sur 21 entraîneurs de la FFSG, dont 12 mis en cause pour "des faits de harcèlement ou d'agressions sexuelles". Parmi ces derniers, trois ont été condamnés par le passé à des peines d'emprisonnement ferme ou assorties de sursis.

A la suite de ce rapport accablant, le parquet de Paris a ouvert une nouvelle enquête le 4 septembre pour "viols" et "agressions sexuelles" par personne ayant autorité sur mineur.

Les révélations de Mme Abitbol sont intervenues quelques semaines après une grande enquête du collectif Disclose, mettant au jour des "dysfonctionnements majeurs" à tous les échelons, ayant fait au moins 276 victimes, en majorité des enfants de moins de 15 ans, et dans 28 disciplines différentes.

Fin décembre 2020, 370 cas allégués de violences sexuelles avaient été signalés à la cellule de suivi du ministère des Sports, dans plusieurs disciplines (judo, équitation, moto, roller et skateboard...). De même source, 69 d'entre eux ont fait l'objet de signalements à la justice.